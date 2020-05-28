Son dakika: Beşiktaş corona virüs test sonuçlarını açıkladı
Son dakika haberi... Beşiktaş Kulübü, siyah beyazlı oyunculara yapılan corona virüs test sonuçlarını açıkladı. Yapılan son testlerin negatif çıktığı bildirildi.
Son dakika haberi... Beşiktaş Kulübü, siyah beyazlı oyunculara yapılan corona virüs test sonuçlarını açıkladı. Yapılan son testlerin negatif çıktığı bildirildi.
Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"27 Mayıs Çarşamba günü; teknik heyetimiz, futbolcularımız ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 tarama testi yapılmıştır.
Yapılan tarama testlerinin tamamı, negatif sonuçlanmıştır. Takımımız önceden planlandığı şekilde antrenman programına devam edecektir.
Taraftarımıza ve tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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