28 Mayıs 2020, Perşembe
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Son dakika: Beşiktaş corona virüs test sonuçlarını açıkladı

Son dakika haberi... , siyah beyazlı oyunculara yapılan . Yapılan son testlerin negatif çıktığı bildirildi.

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Giriş Tarihi: 28.05.2020 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020
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BEŞİKTAŞ CORONA VİRÜS TEST SONUÇLARINI AÇIKLADI

Son dakika haberi... , siyah beyazlı oyunculara yapılan . Yapılan son testlerin negatif çıktığı bildirildi.

Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"27 Mayıs Çarşamba günü; teknik heyetimiz, futbolcularımız ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 tarama testi yapılmıştır.

Yapılan tarama testlerinin tamamı, negatif sonuçlanmıştır. Takımımız önceden planlandığı şekilde antrenman programına devam edecektir.

Taraftarımıza ve tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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