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Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı! Mert Hakan Yandaş...
Son dakika spor haberi; 2020-21 sezonu için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, maliyeti nedeniyle yerli oyunculara ağırlık veriyor. Bu kapsamda Sivasspor'un parlayan yıldızı Mert Hakan Yandaş ile yıllık 1.2 milyon Euro ücret artı 500 bin euro imza parasına 3 sezon için prensip anlaşmasına varmıştı. Fenerbahçe'nin araya girdiği ve genç futbolcuya reddemeyeceği bir teklif sunduğu iddia edildi. Detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 23.05.2020 15:11Güncelleme Tarihi: 23.05.2020 15:24