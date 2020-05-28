Beşiktaş kalecisini buldu! Sinan Bolat adım adım geliyor
Beşiktaş'ta kaleci arayışları tüm hızıyla sürüyor. Siyah beyazlı ekip, Belçika ekibi Royal Antwerp'le kontratı 30 Haziran'da bitecek olan Sinan Bolat için harekete geçti.
Premier Lig ekibi Liverpool'dan 2 sezonluğuna kiralanan Loris Karius'la yolları dönem bitmeden ayrılan Siyah-Beyazlılar, takıma yeni bir kaleci kazandırmak için düğmeye basmıştı. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın son olarak gündemine Belçika Ligi ekibi Royal Antwerp'le olan kontratı 30 Haziran'da bitecek olan Milli kaleci Sinan Bolat'ı aldığı ortaya çıktı. 31 yaşındaki kalecinin hem Avrupa hem de Süper Lig tecrübesinin bulunmasına ek olarak bonservis bedelinin olmaması sebebiyle yönetimin hedefleri arasında ilk sıraya geçtiği bildirildi.
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