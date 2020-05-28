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Beşiktaş kalecisini buldu! Sinan Bolat adım adım geliyor

'ta kaleci arayışları tüm hızıyla sürüyor. Siyah beyazlı ekip, ekibi Royal Antwerp'le kontratı 30 Haziran'da bitecek olan için harekete geçti.

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Giriş Tarihi: 28.05.2020 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020
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İŞTE BEŞİKTAŞ'IN YENİ KALECİSİ! ADIM ADIM GELİYOR

Premier Lig ekibi Liverpool'dan 2 sezonluğuna kiralanan Loris Karius'la yolları dönem bitmeden ayrılan Siyah-Beyazlılar, takıma yeni bir kaleci kazandırmak için düğmeye basmıştı. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren 'ın son olarak gündemine Ligi ekibi Royal Antwerp'le olan kontratı 30 Haziran'da bitecek olan Milli kaleci 'ı aldığı ortaya çıktı. 31 yaşındaki kalecinin hem Avrupa hem de Süper Lig tecrübesinin bulunmasına ek olarak bonservis bedelinin olmaması sebebiyle yönetimin hedefleri arasında ilk sıraya geçtiği bildirildi.

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