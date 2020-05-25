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Hull City'de 2 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı

ekiplerinden , yapılan testlerin ardından kulüpte 2 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

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Giriş Tarihi: 25.05.2020
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HULL CİTY'DE 2 KİŞİNİN KORONA VİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI

'te mücadele eden 'de oyunculara, teknik ekibe ve personele Covid-19 testi yapıldı. Yapılan testler neticesinde 2 kişide durumun pozitif olduğu açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada 2 ismin kendilerini izole edeceği ve bundan sonra da kulüp tesislerine yalnızca negatif sonuçların olduğu isimlerin girebileceği ifade edildi. Hull City'nin yayımladığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Hasta mahremiyeti nedeniyle testleri pozitif çıkan isimler açıklanmayacak. Şu ana kadar hiçbir belirti göstermeyen ve kendilerini kötü hissetmeyen 2 kişi, belirlenen protokollere uygun şekilde 7 gün boyunca kendisini izole edecek ve daha sonra belirlenen bir tarihte tekrar teste girecek."

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