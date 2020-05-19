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Son dakika haberi... İngiltere Premier Lig'de Kovid-19 test sonuçları belli oldu! 748 testten...

Son dakika haberi... , 3 kulüpte yapılan toplamda 748 koronavirüs testinde 6 ismin pozitif çıktığını doğruladı. Test sonucu pozitif çıkan isimler paylaşılmadı.

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Giriş Tarihi: 19.05.2020
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PREMİER LİG'DE KORONA SONUÇLARI BELLİ OLDU!

, 3 kulüpte yapılan toplamda 748 koronavirüs testinde 6 ismin pozitif çıktığını doğruladı.

'un haberine göre, Premier Lig'de yer alan 3 kulüp; futbolcular, teknik heyet, yöneticiler ve kulüp personellerine test yaptı. Toplamda 748 kişiye yapılan testlerin ardından 6 kişinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

Test sonucu pozitif çıkan isimler paylaşılmadı.

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