Barcelona ve PSG arasında asrın takası!
Barcelona, PSG'de forma giyen eski oyuncusu Neymar'ı yeniden takımına kazandırmak istiyor. Katalan ekibinin bu transferdeki en büyük kozu Paris Saint-Germain'in Ousmane Dembele'ye olan ilgisi. Eğer taraftarlar anlaşırsa asrın takası gerçekleşecek.
İspanya La Liga'nın son şampiyonu Barcelona'nın, eski yıldızı Neymar'ı yeniden kadrosuna katma konusundaki ısrarı sürüyor. Katalan ekibinin bu transferdeki en büyük kozu ise, Brezilyalı yıldızın formasını giydiği Paris Saint-Germain'in Ousmane Dembele'ye olan ilgisi.
beIN Sport'ta yer alan habere göre; 2017'de Alman devi Borussia Dortmund'dan Barcelona'ya transfer olan ve üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle İspanya'da bir türlü beklentileri karşılayamayan Dembele'nin ülkesine dönmeye sıcak baktığı biliniyor.
Kulüplerin ve oyuncuların bu konuda nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor.
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