20 Mayıs 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri İngiltere Premier Lig ekiplerinden Burnley'e kötü haber

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Burnley'e kötü haber

İngiltere 'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 6 kişiden birinin Burnley'in yardımcı antrenörü Ian Woan olduğu açıklandı.

SPOR
Giriş Tarihi: 20.05.2020
ABONE OL
PREMİER LİG EKİPLERİNDEN BURNLEY'E KÖTÜ HABER

Burnley Kulübü, Woan'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ve evinde 7 günlük karantinaya girdiğini duyurdu.

Herhangi bir semptom göstermeyen İngiliz antrenöre 25 Mayıs'ta yeniden Kovid-19 testi yapılacağı belirtildi.

'de futbolculara ve kulüp çalışanlarına yapılan testlerde, isimleri verilmeyen 3 kulüpten 6 kişinin sonucunun pozitif çıktığı açıklanmıştı.

Son dakika haberi... İngiltere Premier Lig'de Kovid-19 test sonuçları belli oldu! 748 testten... SON DAKİKA HABERİ... İNGİLTERE PREMİER LİG'DE KOVİD-19 TEST SONUÇLARI BELLİ OLDU! 748 TESTTEN...

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA