İngiltere Premier Lig ekiplerinden Burnley'e kötü haber

Burnley Kulübü, Woan'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ve evinde 7 günlük karantinaya girdiğini duyurdu.

Herhangi bir semptom göstermeyen İngiliz antrenöre 25 Mayıs'ta yeniden Kovid-19 testi yapılacağı belirtildi.

Premier Lig'de futbolculara ve kulüp çalışanlarına yapılan testlerde, isimleri verilmeyen 3 kulüpten 6 kişinin sonucunun pozitif çıktığı açıklanmıştı.