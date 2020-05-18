18 Mayıs 2020, Pazartesi
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Fenerbahçe transferde dünya devleriyle yarışıyor!

'in güçlü takımlarından , salgın nedeniyle verilen arada gelecek sezonun takımını kurmak için kolları sıvadı. Sarı lacivertliler, genç yıldızı kadrosuna katabilmek için dünya devleriyle yarışıyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.05.2020 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020
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FENERBAHÇE DÜNYA DEVLERİYLE YARIŞIYOR!

'e şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak alınan kötü sonuçlar nedeniyle teknik direktörü Ersun Yanal ile yollarını ayıran 'de çalışmaları başladı.

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