Galatasaray'a kötü haber! Fenerbahçe devreye girdi
Galatasaray'ın uzun süredir transfer gündemini meşgul eden Sivassporlu Mert Hakan Yandaş transferinde ortalık karıştı. Fenerbahçe yönetimi, yıldız oyuncuya önemli bir teklif yaptı. Sarı kırmızılı kulüp, Yandaş'a verdiği sözü yerine getiremezse Fenerbahçe genç futbolcuyu aslanın elinden kapacak.
Son dönemde Emre Akbaba ve Vedat Muriqi için kapışan ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe şimdi de Mert Hakan Yandaş transferinde karşı karşıya geldi. Emre Akbaba transferi ile ilk raundu kazanan Aslan olurken Vedat Muriqi'i alarak Kanarya dengeyi sağladı. Galatasaray-Mert Hakan-Fenerbahçe üçgeninde perde arkasında yaşanan 3. raund!
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