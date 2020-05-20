20 Mayıs 2020, Çarşamba
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Galatasaray'a kötü haber! Fenerbahçe devreye girdi

'ın uzun süredir gündemini meşgul eden Sivassporlu Mert Hakan Yandaş transferinde ortalık karıştı. yönetimi, yıldız oyuncuya önemli bir teklif yaptı. Sarı kırmızılı kulüp, Yandaş'a verdiği sözü yerine getiremezse Fenerbahçe genç futbolcuyu aslanın elinden kapacak.

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Giriş Tarihi: 20.05.2020 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020
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GALATASARAY'A KÖTÜ HABER! FENERBAHÇE DEVREYE GİRDİ

Son dönemde Emre Akbaba ve Vedat Muriqi için kapışan ezeli rakipler ve şimdi de Mert Hakan Yandaş transferinde karşı karşıya geldi. Emre Akbaba transferi ile ilk raundu kazanan Aslan olurken Vedat Muriqi'i alarak Kanarya dengeyi sağladı. Galatasaray-Mert Hakan-Fenerbahçe üçgeninde perde arkasında yaşanan 3. raund!

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