Galatasaray'a kötü haber! Fenerbahçe devreye girdi

Son dönemde Emre Akbaba ve Vedat Muriqi için kapışan ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe şimdi de Mert Hakan Yandaş transferinde karşı karşıya geldi. Emre Akbaba transferi ile ilk raundu kazanan Aslan olurken Vedat Muriqi'i alarak Kanarya dengeyi sağladı. Galatasaray-Mert Hakan-Fenerbahçe üçgeninde perde arkasında yaşanan 3. raund!