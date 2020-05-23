Abdullah Avcı: Genç ve yerli oyuncuyu iyi kullanan tarih yazar
Beşiktaş ile yolları ayrılan Abdullah Avcı, “Beşiktaş'ın şanına yakışan bir futbol oynatacaktık. Ama yaşanan sorunları çözelim derken kredimizi tükettik. Bana tanınan süre, yeterli olmadı. Salgın ne yazık ki futbolda ağır bir ekonomik kriz getirecek. Öz kaynağa dönüp gençlerden verim alan kulüpler bu krizi büyük fırsata çevirir.” Sabah’tan Taner Karaman’ın haberinin detayları…
Medipol Başakşehir'deki başarılı kariyeri sonrası bu sezonun başında sürprize imza atarak Beşiktaş ile anlaşan ancak karşılıklı beklentiler gerçekleşmeyince yollarını ayırmak zorunda kalan Abdullah Avcı, SABAH Spor'a konuştu. Son dönemde adı Fenerbahçe ile anılan tecrübeli teknik adam, Koronavirüs'ün futbol dünyası üzerindeki etkilerini ve siyah-beyazlı kulüpte perde arkasında yaşadıklarını anlattı. İşte Abdullah Avcı'nın sözleri:
KULÜPLER ARTIK UZUN VADELİ YÖNETİLMELİ
Salgın sonrası Türkiye'de liglerin geleceğinin nasıl olacağını düşünüyorsunuz?
Bu salgın ne yazık ki beraberinde ağır bir ekonomik kriz getirecek. Kulüpler şirketler gibi anlık değil uzun dönem planlamalar ile yönetilmeye başlanacaktır. Aksi halde ayakta kalamazlar.
Krizi fırsata dönüştürebilecek kulüpler çıkar mı?
Çıkabilir. Öz kaynak düzenimize dönüş yapıp genç oyuncularımıza çok daha fazla şans verebileceğimiz bir dönem olabilir. Bundesliga'ya baktığınızda, yaş ortalamasının düşük olmasının, takımların gençlere şans vermek konusunda rahat hareket etmesini sağladığını görüyoruz. Ligimizde bu mümkün değil. Büyük bütçeler ile oluşturulan ligde tek başınıza öz kaynak düzenine geçip genç oyuncular ile şampiyon olmayı hedefleyemezsiniz. Genç ve yerli oyunculara daha fazla şans tanınacak bir ortam oluştuğunda, bunu iyi değerlendiren kulüpler tarih yazabilir.
İKİLİ MÜCADELE AZALMAYACAK!
Sağlık Kurulu'nun hazırladığı futbola dönüş maddelerini nasıl buldunuz?
Futbolun kendine has büyülü bir duygusu vardır. Sahaya çıktığınız anda topun çekim gücüne yenik düşecek ve nabzınızın yüksek olduğu anlarda risk faktörünü düşünmeyeceksiniz.
Sürecin Avrupa ile aramızı kapatmak için bir fırsatın oluştuğunu düşünüyor musunuz?
Avrupa ile aramızın kapanma şansının çok yakın olduğunu düşünmüyorum. Altyapıya gerekli yatırımları yapmadığımız sürece arada fark zaman zaman kapanmış gibi görünse de zaman içinde giderek açılacak.
EMRE KADAR AKILLI VE YETENEKLİSİNİ GÖRMEDİM
Sizi en çok etkileyen futbolcular kimler oldu?
Ben oyuncunun sahada antrenör gibi düşünmesini isterim. Emre Belözoğlu ne demek istediğimin tam karşılığıdır. Yeteneği ve disiplini bir yana, sahadaki problem çözme becerisi ve özverisi çok yüksek bir oyuncu olmasıyla, benim için ayrı bir yerdir. Bu kadar yetenekli oyuncular oyunu kendi başlarına çözme yeteneğine sahip olduklarına inanmak isterler. Emre'yi özel yapan budur. Çok iyi bir rol modeldi.
BEŞİKTAŞ'TA HEVESİM KURSAĞIMDA KALDI
Beşiktaş'ta sizin döneminizde olmayan ya da eksik olan şeyleri nasıl tanımlıyorsunuz?
Çalıştırdığım takımın, savunma yaparken hücumu, hücum yaparken savunmayı düşünebilmesini ve geçişleri iyi yapabilmesini isterim.. Beşiktaş'a oynatmak istediğimiz oyun anlayışı da buydu; akıl üzerine kurulu bir sistem. Başakşehir'deki sistemin üzerine bir de taraftar etkisini eklediğimizde, Beşiktaş'ın şanına yakışır bir futbol anlayışı oluşturabileceğimize inanıyorduk. Aslında inancımızı hiç kaybetmedik. Ancak geç gelen transferler, maddi düzensizlikler, yapısal ve yönetimsel eksiklikler, sakatlıklar gibi birçok engel ile karşılaştık, sessiz sedasız üstesinden gelmeye çabalarken de kredimizi tükettik. Hücum opsiyonlarının saha yansıması için yüzlerce saat teorik ve pratik antrenmanlar yapmanız gerekir. Bana tanınan süre, buna yeterli olmadı.
BENDEN GÜNLÜK BAŞARI İSTENMİŞ!
Öz eleştiri yaptığınız zaman keşke dediğiniz bir dönem ya da durum oldu mu? Haksızlığa uğradığınızı düşünüyor musunuz?
Beşiktaş taraftarını, stadyumun büyülü atmosferini görünce, devrimsel bir iş yapalım, güçlü ve sürekliliği olan, ses getiren bir sistem kuralım istedim. Şimdi geriye bakıp düşünüyorum, belki de beklenti bu değil, sadece haftalık galibiyetlerdi. Belki de kulüple bir geçmişim olmadığı için, devrim yapmaya yetecek kadar sürem ve kredim yoktu. Haksızlığa uğramış hissetmiyorum ama hevesim kursağımda kaldı. (Taner Karaman/Sabah)
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