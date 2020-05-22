Son dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin coronavirüs testi negatif çıktı
Son dakika haberi...Daha önce yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin son testi negatif çıktı.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi korona virüsü yendi. Geçtiğimiz hafta yapılan test sonucu pozitif olan Çebi, 1 haftalık tedavinin ardından süreci atlattı. Çebi'nin testi negatif çıktı.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi korona virüsü yendi. Geçtiğimiz hafta yapılan testler sonrasında Covid-19 test sonucu pozitif çıkan Ahmet Nur Çebi'nin tedavisine hemen başlanmıştı. Hastaneye yatmasını gerektirecek bir durum olmadığı için süreci evde geçiren Çebi, bu süreçte akciğer tomografisi de çektirdi. Tomografi sonuçlarına göre akciğerleri temiz çıkan Ahmet Nur Çebi, ilaç tedavisiyle evinde gözlem altında tutuldu. Beşiktaş Başkanı'nın son yapılan test sonucunun negatif çıkması ise yüzleri güldürdü. Beşiktaş'ta son yapılan testlerde herhangi bir pozitif vakaya rastlanmamıştı. Başkan Çebi'nin de testinin negatif çıkmasıyla birlikte siyah-beyazlı kulüpte vaka sayısı sıfıra indi.
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