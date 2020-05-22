Galatasaray acil kaynak arayışına girdi!

Sivasspor'da müthiş bir sezon geçiren ve lig bitiminde kontratları sona erecek olan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç, iki ezeli rakibi birbirlerine düşürdü. Galatasaray'ın devre arasında ön protokol imzaladığı iki futbolcu için Fenerbahçe cephesinden de ciddi bir pres var.