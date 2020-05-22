22 Mayıs 2020, Cuma
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Galatasaray acil kaynak arayışına girdi!

'nin transfer listesinde bulunan Sivaspor'un iki yıldızı Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ı kadrosuna katmaya çok yakın olan , acil kaynak arayışına girdi.

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Giriş Tarihi: 22.05.2020
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GALATASARAY ACİL KAYNAK ARAYIŞINA GİRDİ!

Sivasspor'da müthiş bir sezon geçiren ve lig bitiminde kontratları sona erecek olan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç, iki ezeli rakibi birbirlerine düşürdü. 'ın devre arasında ön protokol imzaladığı iki futbolcu için cephesinden de ciddi bir pres var.

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