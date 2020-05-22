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İspanya futbolu için karar verildi

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen , 12 Haziran'da başlayacak. La Liga Başkanı Javier Tebas, ligin Sevilla-Real Betis maçıyla start alacağını duyurdu.

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Giriş Tarihi: 22.05.2020
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İSPANYA FUTBOLU İÇİN KARAR VERİLDİ

Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkelerin başında gelen 'dan futbolseverleri mutlu edecek haber geldi. Başkanı Javier Tebas, ligin 12 Haziran'da Sevilla-Real Betis maçıyla başlayacağını açıkladı. Resmi fikstürün takımlara 28 Mayıs tarihinde bildirileceği de ifade edildi.

Öte yandan La Liga'nın korona virüs protokolüne göre; oyunculardan maçlar oynandıktan sonra pozitif çıkan olursa, o oyuncunun maç içerisinde temas ettiği diğer oyuncuları belirlemek için "Video Temas Sistemi" kullanılacak.

La Liga için öngörülen başlangıç tarihi 12 Haziran LA LİGA İÇİN ÖNGÖRÜLEN BAŞLANGIÇ TARİHİ 12 HAZİRAN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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