11 Mayıs 2020, Pazartesi
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La Liga için öngörülen başlangıç tarihi 12 Haziran

'da 1. ve 2. liglerindeki kulüplerin bağlı olduğu kurumunun başkanı Javier Tebas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle durdurulan liglerin 'da başlamasını umduklarını söyledi.

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Tebas, İspanyol televizyonu Movistar'a yaptığı açıklamada, "'da başlamak istiyoruz ancak temkinli olmak zorundayız. Gereken sağlık koşullarını sağlamaya odaklandık." diye konuştu.

Karşılaşmaların seyircisiz oynanacağını hatırlatan Tebas, "Maç yayınlarıyla ilgili bazı yenilikçi fikirlerimiz var. Ayrıca fikstürü yayacağız. Böylece her gün olacak." ifadelerini kullandı.

Sağlık endişeleri sebebiyle futbol müsabakalarının 14 Mart'tan bu yana durduğu 'daki 1. ve 2. lig kulüpleri, 8 Mayıs'ta antrenmanlara başlamıştı.

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