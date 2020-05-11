La Liga için öngörülen başlangıç tarihi 12 Haziran
İspanya'da 1. ve 2. futbol liglerindeki kulüplerin bağlı olduğu La Liga kurumunun başkanı Javier Tebas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle durdurulan liglerin 12 Haziran'da başlamasını umduklarını söyledi.
Tebas, İspanyol televizyonu Movistar'a yaptığı açıklamada, "12 Haziran'da başlamak istiyoruz ancak temkinli olmak zorundayız. Gereken sağlık koşullarını sağlamaya odaklandık." diye konuştu.
Karşılaşmaların seyircisiz oynanacağını hatırlatan Tebas, "Maç yayınlarıyla ilgili bazı yenilikçi fikirlerimiz var. Ayrıca fikstürü yayacağız. Böylece her gün futbol olacak." ifadelerini kullandı.
Sağlık endişeleri sebebiyle futbol müsabakalarının 14 Mart'tan bu yana durduğu İspanya'daki 1. ve 2. lig kulüpleri, 8 Mayıs'ta antrenmanlara başlamıştı.
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