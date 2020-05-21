Juventuslu futbolcuların Kovid-19 test sonuçları açıklandı
İtalyan futbolunun devi Juventus, koronavirüs salgını nedeniyle testten geçti. Siyah beyazlı kulüp tarafından yapılan açıklamada, testlerin negatif çıktığı belirtildi.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Juventus, futbolculara yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığını duyurdu.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, takımın küçük gruplar halinde bireysel antrenmanlara devam ettiği belirtildi.
Futbolculara yapılan Kovid-19 testlerinde pozitif vakaya rastlanmadığı ve antrenmanların önümüzdeki günlerde büyük gruplar halinde yapılacağı kaydedildi.
İtalya'da takımların antrenmanlara başlamasına izin verilirken, ligin geleceğiyle ilgili kararın 28 Mayıs'ta açıklanması bekleniyor.
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