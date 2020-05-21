21 Mayıs 2020, Perşembe
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Meksika futboluna corona virüs darbesi!

1. Futbol Ligi (Liga ) ekiplerinden 'da 8 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. Pozitif çıkan oyuncuların adları verilmezken, sağlık durumlarının iyi olduğu ve gözlem altında tutularak tedavilerine başlandığı belirtildi.

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MEKSİKA FUTBOLUNA CORONA VİRÜS DARBESİ!

Liga 'ten yapılan açıklamada, test sonuçları pozitif çıkan oyuncuların adları verilmezken, sağlık durumlarının iyi olduğu ve gözlem altında tutularak tedavilerine başlandığı belirtildi.

Salgın nedeniyle 15 Mart'ta ara verilen ligin yeniden başlamasına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Liga MX Yönetim Kurulu Başkanı Enrique Bonilla, nisan ayında yaptığı açıklamada, 5 sezon boyunca birinci ve ikinci ligler arasında düşme ve yükselmenin kaldırıldığını, salgın nedeniyle ikinci ligde 2019-2020 sezonunun iptaline karar verildiğini ve şampiyon ilan edilmeyeceğini duyurmuştu.

'da resmi açıklamaya göre, bugüne kadar 57 bine yakın kişiye koronavirüs teşhisi konurken, 6 bin 90 kişi ise hayatını kaybetti.

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