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Prag'da corona virüs mağdurları için turnuva düzenlenecek!

İlk olarak Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan salgınıyla ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Çek kadın tenisçiler ve korona virüs mağdurları için düzenlenen turnuvaya katılacak.

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Giriş Tarihi: 12.05.2020 Güncelleme Tarihi: 12.05.2020
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KORONA MAĞDURLARI TURNUVA DÜZENLENİYOR!

Kariyerinde 2 Wimbledon Açık şampiyonluğu olan Kvitova'nın takımında Barbora Strycova, Katerina Siniakova, Barbora Krejcikova, Linda Fruhvirtova ve Ekaterina Alexandrova bulunurken, dünya 3 numarası Pliskova'nın takımında ikiz kardeşi Kristyna, 2019 Fransa Açık finalisti Marketa Vondrousova, Tereza Martincova ve Nikola Bartunkova yer alacak.

Dört kademeli olarak yapılacak organizasyonun ilk ayağı, 13-15 Haziran'da Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenecek.

Seyirci alınmayacak müsabakalar, televizyondan canlı yayınlanacak.

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