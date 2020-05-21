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Galatasaray'a Belhanda piyangosu vurdu!

'ın yaz transfer döneminde elden çıkarmak istediği transferinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılı kulübün 10 milyon euro bonservis beklediği yıldız oyuncuya, birçok talip çıktı.

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Giriş Tarihi: 21.05.2020 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020
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GALATASARAY'A BELHANDA PİYANGOSU VURDU!

Younes kıymete bindi... 'ın 1.5 sezondur iyi bir rakama satmaya çalıştığı Faslı yıldız, bu yaz gidebilir. Al Nasr ve Al İttihad'ın ısrarla istediği tecrübeli futbolcu için Monaco'nun ilgisi sürüyor.

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