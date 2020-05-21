Galatasaray'a Belhanda piyangosu vurdu!

Younes Belhanda kıymete bindi... Galatasaray'ın 1.5 sezondur iyi bir rakama satmaya çalıştığı Faslı yıldız, bu yaz gidebilir. Al Nasr ve Al İttihad'ın ısrarla istediği tecrübeli futbolcu için Monaco'nun ilgisi sürüyor.