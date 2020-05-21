21 Mayıs 2020, Perşembe
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Rusların hedefi Fenerbahçeli Miha Zajc!

’nin büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak beklentilerin altında kalan için Rus ekibi devreye girdi. Rus ekibinin Sloven için 3 milyon avroyu gözden çıkardığı belirtildi.

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Giriş Tarihi: 21.05.2020 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020
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RUSLARIN HEDEFİ FENERBAHÇELİ MİHA ZAJC!

'nin elden çıkarmaya çalıştığı için kapıyı çaldı. Rus ekibinin Sloven için 3 milyon avroyu gözden çıkardığı belirtildi.

Sarı-lacivertliler, 25 yaşındaki Zajc için Empoli'ye 3,5 milyon avronun yanı sıra Salih Uçan'ı vermişti.Geçen sezonun devre arasında Fenerbahçe'ye gelen Zajc o sezon 10 maçta forma giymiş ve 2 gol kaydetmişti.

Bu sezon başından itibaren Ersun Yanal'ın çok fazla şans vermediği Sloven futbolcu 6 lig maçında oynayıp 1 gol atmıştı.

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