Rusların hedefi Fenerbahçeli Miha Zajc!

Fenerbahçe'nin elden çıkarmaya çalıştığı Miha Zajc için Krasnodar kapıyı çaldı. Rus ekibinin Sloven 10 numara için 3 milyon avroyu gözden çıkardığı belirtildi.

Sarı-lacivertliler, 25 yaşındaki Zajc için Empoli'ye 3,5 milyon avronun yanı sıra Salih Uçan'ı vermişti.Geçen sezonun devre arasında Fenerbahçe'ye gelen Zajc o sezon 10 maçta forma giymiş ve 2 gol kaydetmişti.

Bu sezon başından itibaren Ersun Yanal'ın çok fazla şans vermediği Sloven futbolcu 6 lig maçında oynayıp 1 gol atmıştı.