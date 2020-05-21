Rusların hedefi Fenerbahçeli Miha Zajc!
Fenerbahçe’nin büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak beklentilerin altında kalan Miha Zajc için Rus ekibi Krasnodar devreye girdi. Rus ekibinin Sloven 10 numara için 3 milyon avroyu gözden çıkardığı belirtildi.
Fenerbahçe'nin elden çıkarmaya çalıştığı Miha Zajc için Krasnodar kapıyı çaldı. Rus ekibinin Sloven 10 numara için 3 milyon avroyu gözden çıkardığı belirtildi.
Sarı-lacivertliler, 25 yaşındaki Zajc için Empoli'ye 3,5 milyon avronun yanı sıra Salih Uçan'ı vermişti.Geçen sezonun devre arasında Fenerbahçe'ye gelen Zajc o sezon 10 maçta forma giymiş ve 2 gol kaydetmişti.
Bu sezon başından itibaren Ersun Yanal'ın çok fazla şans vermediği Sloven futbolcu 6 lig maçında oynayıp 1 gol atmıştı.
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