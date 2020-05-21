21 Mayıs 2020, Perşembe
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Fransa futbolundan flaş karar! Bu sene olmayacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglerinin sonlandırıldığı 'da, İkinci 'nde (Ligue 2) bu sezon küme düşme olmayacağı açıklandı.

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Giriş Tarihi: 21.05.2020
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FRANSA FUTBOLUNDAN FLAŞ KARAR! BU SENE OLMAYACAK

Profesyonel Ligi'nden (LFP) yapılan açıklamada, bu sezon Ligue 2'de hiçbir takımın küme düşmeyeceği ve 2020-2021 sezonunun alt ligden yükselen iki kulüp de dahil edilerek 22 takımla oynanacağı belirtildi.

Paris Saint-Germain'in (PSG) şampiyon ilan edildiği Ligue 1'de son iki sırada bulunan Amiens ve Toulouse küme düşürülmüş, Ligue 2'nin ilk iki sırasında yer alan Lorient ve Lens de Ligue 1'e yükseltilmişti.

Son dakika: Fransa futbol liginde PSG şampiyon ilan edildi SON DAKİKA: FRANSA FUTBOL LİGİNDE PSG ŞAMPİYON İLAN EDİLDİ

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