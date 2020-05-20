Galatasaray'da koronavirüs testlerinin sonuçlarını açıkladı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, ''Galatasaray Futbol Takımı teknik, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki tüm çalışanlara sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah (20 Mayıs) yapılan COVID-19 PCR testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır. Takımımızın antrenmanları planlandığı gibi yarın itibarıyla başlayacaktır'' ifadeleri kullanıldı.