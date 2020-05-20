20 Mayıs 2020, Çarşamba
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Galatasaray'da koronavirüs testlerinin sonuçlarını açıkladı

Son dakika haberi... Kulübü, koronavirüs testlerinin negatif çıktığını ve idmanların yarın itibarıyla başlayacağını açıkladı.

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Giriş Tarihi: 20.05.2020
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GALATASARAY'DAN KOVİD-19 AÇIKLAMASI

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, '' Futbol Takımı teknik, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki tüm çalışanlara sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah (20 Mayıs) yapılan COVID-19 PCR testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır. Takımımızın antrenmanları planlandığı gibi yarın itibarıyla başlayacaktır'' ifadeleri kullanıldı.

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