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Haberler Spor Haberleri Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu koronavirüs nedeniyle yapılmayacak

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu koronavirüs nedeniyle yapılmayacak

Son dakika haberleri... Başkanı , 'nun koronavirüs salgını nedeniyle yapılmayacağını açıkladı.

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Giriş Tarihi: 20.05.2020 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020
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CUMHURBAŞKANLIĞI TÜRKİYE BİSİKLET TURU...

Türkiye Başkanı , 'nun bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılmayacağını açıkladı.

HANGİ TARİHE ALINDI?

Küçükbakırcı, yaptığı açıklamada, turun 2021 nisan ayında düzenleneceğini ifade etti.

Küçükbakırcı, "Bu yıl düzenleyebilseydik 25 Ekim-1 Kasım tarihlerinde boşluk vardı. O boşlukta bile hala pandemi riski görünüyor. Fransa Turu'nun bile yapılma ihtimali zayıf. Bundan dolayı insanların sağlığı, güvenliği için turu 2021 nisan ayına aldık. Ayrıca 8 etabın İstanbul etabını WorldTour kategorisinde yapacağız." ifadelerini kullandı.

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