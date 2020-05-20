Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu koronavirüs nedeniyle yapılmayacak
Son dakika haberleri... Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun koronavirüs salgını nedeniyle yapılmayacağını açıkladı.
Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılmayacağını açıkladı.
HANGİ TARİHE ALINDI?
Küçükbakırcı, yaptığı açıklamada, turun 2021 nisan ayında düzenleneceğini ifade etti.
Küçükbakırcı, "Bu yıl düzenleyebilseydik 25 Ekim-1 Kasım tarihlerinde boşluk vardı. O boşlukta bile hala pandemi riski görünüyor. Fransa Turu'nun bile yapılma ihtimali zayıf. Bundan dolayı insanların sağlığı, güvenliği için turu 2021 nisan ayına aldık. Ayrıca 8 etabın İstanbul etabını WorldTour kategorisinde yapacağız." ifadelerini kullandı.
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