20 Mayıs 2020, Çarşamba
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Trabzonspor koronavirüs test sonuçlarını açıkladı

, hakkında açıklama. Yapılan açıklamada, "Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testlerinin dördüncüsü bugün tekrar yapılmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır." denildi.

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Giriş Tarihi: 20.05.2020
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TRABZONSPOR TEST SONUÇLARINI AÇIKLADI

Kulübü haftalık olarak gerçekleştirilen corona virüsü (Covid-19) test sonuçlarını açıkladı. Buna göre futbolcu, teknik heyet ve çalışanlara bugün dördüncüsü yapılan Covid-19 test sonuçlarında pozitif vakaya rastlanmadı.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testlerinin dördüncüsü bugün tekrar yapılmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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