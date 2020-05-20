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Galatasaray’da koronavirüs testi yapıldı! Eğer sonuçlar negatif çıkarsa...

’da teknik ekip, futbolcular ve personel, ’nde korona virüs testinden geçti. Gerçekleştirilen testler negatif sonuçları çıkarsa, sarı-kırmızılılar kısa sürede antrenmanlara başlayacak.

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G.SARAY’DA VİRÜS TESTİ YAPILDI! EĞER SONUÇLAR NEGATİF ÇIKARSA...

'da geçtiğimiz hafta yapılan korona virüs testlerinde performans ekibindeki bir yardımcı personelin test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından antrenmanlar 6 gün süreyle durdurulmuştu. Bugün sabah saatlerinde 'ne gelen Teknik Direktör Fatih Terim, teknik ekip, futbolcular ve personeller, sağlık ekipleri tarafından yapılan korona virüs testinden geçti.

Ayrıca tesislere girenlere ateş kontrolleri de yapıldığı gözlendi. Testlerin yapılmasının ardından teknik ekip, futbolcular ve personel tesislerden hemen çıkış yaptı. Sarı-kırmızılı ekipte yapılan testlerin sonuçlarının bu gece ya da yarın belli olması bekleniyor.

Gerçekleştirilen testler negatif sonuçları çıkarsa, sarı-kırmızılılar kısa sürede antrenmanlara başlayacak.

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