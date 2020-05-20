Galatasaray’da koronavirüs testi yapıldı! Eğer sonuçlar negatif çıkarsa...
Galatasaray’da teknik ekip, futbolcular ve personel, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde korona virüs testinden geçti. Gerçekleştirilen testler negatif sonuçları çıkarsa, sarı-kırmızılılar kısa sürede antrenmanlara başlayacak.
Galatasaray'da geçtiğimiz hafta yapılan korona virüs testlerinde performans ekibindeki bir yardımcı personelin test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından antrenmanlar 6 gün süreyle durdurulmuştu. Bugün sabah saatlerinde Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelen Teknik Direktör Fatih Terim, teknik ekip, futbolcular ve personeller, sağlık ekipleri tarafından yapılan korona virüs testinden geçti.
Ayrıca tesislere girenlere ateş kontrolleri de yapıldığı gözlendi. Testlerin yapılmasının ardından teknik ekip, futbolcular ve personel tesislerden hemen çıkış yaptı. Sarı-kırmızılı ekipte yapılan testlerin sonuçlarının bu gece ya da yarın belli olması bekleniyor.
Gerçekleştirilen testler negatif sonuçları çıkarsa, sarı-kırmızılılar kısa sürede antrenmanlara başlayacak.
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