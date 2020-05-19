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Galatasaray Mustafa Cengiz'in sağlık durumunu açıkladı

Başkanı dün mide kanamasından dolayı ameliyat oldu. Sarı kırmızılı kulüp, Cengiz'in son durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

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Giriş Tarihi: 19.05.2020 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020
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CENGİZ'İN SAĞLIK DURUMU NASIL? KULÜP AÇIKLADI

Kulübü Başkanı , geçirdiği mide ameliyatı sonrasında yoğun bakımdan çıkarıldı.

Sarı-kırmızılı kulüp tarafından, dün ameliyat edilen Mustafa Cengiz'in sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz, geçirmiş olduğu başarılı mide ameliyatının sonrasında bugün yoğun bakımdan çıkarılarak normal odaya alınmıştır. Başkanımızın genel sağlık durumu iyidir. Kendisine tekrar 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz." denildi.

Halsizlik ve kilo kaybı şikayetiyle nisan ayının sonunda hastaneye kaldırılan Cengiz, 7 Mayıs'ta da beyin ameliyatı geçirmişti.

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