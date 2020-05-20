20 Mayıs 2020, Çarşamba
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Arjantin'den flaş Jose Sosa iddiası!

Trabzonspor ile sözleşmesi sona erecek takımdan ayrılacak mı? İsmi bir süredir eski takımı Estudiantes ile geçerken Arjantin ekibinin yöneticisi Sosa için "Jose, ülkesine dönmek adına bir özlem duyuyor. Estudiantes, hayatının önemli bir parçası. Bence yeniden Estudiantes forması giymeyi planlıyor" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 20.05.2020
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ARJANTİN'DEN FLAŞ JOSE SOSA İDDİASI!

2019-20 sezonunu şampiyon olarak tamamlamak adına çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, önümüzdeki sezonun kadrosu adına da kontratlarının sonuna gelen ve Filip Novak ile görüşmelerini sürdürüyor. Trabzon'un kaptanı Sosa için eski takımı Estudiantes de girişimlerde bulunan ekiplerden...

Estudiantes'in yöneticisi Agustin Alayes, Cielosports'a yaptığı açıklamada Sosa'nın takıma katılmasının 'imkansız bir rüya' olmadığını belirtti.

Sosa'nın da ülkesine dönmek istediğini belirten Alayes, "Jose, ülkesine dönmek adına bir özlem duyuyor. Estudiantes, hayatının önemli bir parçası. Bence yeniden Estudiantes forması giymeyi planlıyor" ifadelerini kullandı.

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