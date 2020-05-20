Arjantin'den flaş Jose Sosa iddiası!
Trabzonspor ile sözleşmesi sona erecek Jose Sosa takımdan ayrılacak mı? İsmi bir süredir eski takımı Estudiantes ile geçerken Arjantin ekibinin yöneticisi Agustin Alayes Sosa için "Jose, ülkesine dönmek adına bir özlem duyuyor. Estudiantes, hayatının önemli bir parçası. Bence yeniden Estudiantes forması giymeyi planlıyor" ifadelerini kullandı.
2019-20 sezonunu şampiyon olarak tamamlamak adına çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, önümüzdeki sezonun kadrosu adına da kontratlarının sonuna gelen Jose Sosa ve Filip Novak ile görüşmelerini sürdürüyor. Trabzon'un kaptanı Sosa için eski takımı Estudiantes de girişimlerde bulunan ekiplerden...
Estudiantes'in yöneticisi Agustin Alayes, Cielosports'a yaptığı açıklamada Sosa'nın takıma katılmasının 'imkansız bir rüya' olmadığını belirtti.
Sosa'nın da ülkesine dönmek istediğini belirten Alayes, "Jose, ülkesine dönmek adına bir özlem duyuyor. Estudiantes, hayatının önemli bir parçası. Bence yeniden Estudiantes forması giymeyi planlıyor" ifadelerini kullandı.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Galatasaray'a kötü haber! Fenerbahçe devreye girdi
- 4 büyüklerin statlarında İstiklal Marşı çaldı
- Beşiktaş transferde gaza basıyor!
- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i sevindiren gelişme!
- Başakşehir'den koronavirüs açıklaması
- Premier Lig ekiplerinden Burnley'e kötü haber
- Premier Lig'de korona sonuçları belli oldu!
- Maaş indirimini kabul ettiler
- Avrupa devleri onun için yarışıyor
- Beşiktaş testlerin sonuçlarını açıkladı
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Detaylar açıklandı! Bayramda açık olacak yerler nereler? Bayramda sokağa çıkma yasağından kimler muaf?
- 20 Mayıs emekli maaşı yattı mı? 2020 SSK Bağkur emekli maaşları ne zaman ödenecek? İşte ödeme takvimi!
- Son dakika: Bayram tatili kaç gün oldu, 9 gün mü? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında?
- Bankalar kaça kadar açık? 20 Mayıs Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, ING, Denizbank çalışma saatleri, kaçta kapanıyor?
- Son dakika: 0-14 yaş arası ne zaman sokağa çıkıyor? Çocuklar için dışarı çıkma izin saatleri kaç?
- 20 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM'de çarşamba gününe dambıl seti damga vuracak! İşte güncel indirimler
- Kadir suresi faziletleri nelerdir? Kadir suresi oku ve dinle! Kadir suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı
- Kadir Gecesi yapılması gereken ibadetler neler? Kadir Gecesi'ni nasıl geçirmeliyiz? Kadir Gecesi neler yapılır?
- Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? 12 rekatlık nafile namazı, tesbih namazı, hacet namazı nasıl kılınır, kaç rekat?
- Kadir Gecesi okunan dualar nelerdir? Hz. Muhammed'in Kadir Gecesi sıklıkla okunmasını tavsiye ettiği dua nedir?
- Kadir Gecesi kandil mi? Kadir Gecesi'nde ne oldu? Kadir Gecesi önemi nedir? Kadir Gecesi olduğu nasıl anlaşılır?
- Tarih açıklandı! 60 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?