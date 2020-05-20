20 Mayıs 2020, Çarşamba
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2020 MLS All-Star iptal edildi

Amerikan 'nde (MLS) forma giyen en iyi futbolcuların bir uluslararası takıma karşı mücadele ettiği All-Star maçı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.

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Giriş Tarihi: 20.05.2020
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2020 MLS ALL-STAR İPTAL EDİLDİ

MLS'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, bu yıl Meksika 'nde (Liga MX) forma giyen en iyi oyuncularla 'ta karşılaşacakları 2020 MLS All-Star maçının iptal edildiği duyuruldu.

İptal kararının 12 Mart'ta askıya alınan MLS'nin devam edebilmesi için daha fazla uygun zamanın açılması olduğu belirtildi.

All-Star maçının yanı sıra, yine MLS ile Liga MX ekipleri arasında yapılan Kuzey & Lig Kupası (Leagues Cup) ve Campeones Kupası'nın da iptal edildiği bildirildi.

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