TFF ile Kulüpler Birliği Vakfı yarın toplantı yapacak
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı, yarın video konferans yöntemiyle toplantı yapacak.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, saat 14.00'te başlayacak toplantıya TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri ile Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ve kulüp başkanları katılacak.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Fatih Terim'in yeni yardımcıları kim olacak?
- 'Recep dedeme teşekkür ediyorum'
- Fenerbahçe'de Vedat Muriç görüşmeleri hızlandı!
- Barcelona 19 Mayıs'ı kutladı
- İtalya futboluyla ilgili flaş gelişme! Askıya alındı
- F.Bahçe'de sevindiren gelişme! Tüm sonuçlar...
- G.Saray taraftarını unutmadı! Anlamlı kampanya
- Cengiz'in sağlık durumu nasıl? Kulüp açıkladı
- Sofuoğlu ile Razgatlıoğlu'ndan bir ilk
- Aylar sonra beklenen oldu! Demiral ve Ronaldo...
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? 12 rekatlık nafile namazı, tesbih namazı, hacet namazı nasıl kılınır, kaç rekat?
- Kadir Gecesi okunan dualar nelerdir? Hz. Muhammed'in Kadir Gecesi sıklıkla okunmasını tavsiye ettiği dua nedir?
- Kadir Gecesi kandil mi? Kadir Gecesi'nde ne oldu? Kadir Gecesi önemi nedir? Kadir Gecesi olduğu nasıl anlaşılır?
- Tarih açıklandı! 60 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?
- Türkiye corona canlı harita! 19 Mayıs Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu: Vaka sayısı ve ölüm sayısı kaç oldu?
- Türkiye Mart, Nisan, Mayıs koronavirüs tablosu: Dünden bugüne corona vaka sayısı ne kadar oldu? Kaç kişi öldü?
- Bayram genelgesi yayımlandı mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? Kısıtlama ne zaman başlıyor?
- Bayramda memlekete gidilecek mi? e-Devlet şehirler arası seyahat izin belgesi başvuru nasıl yapılır?
- Bugün marketler kaçta kapanacak? 19 Mayıs marketer açık mı, kapalı mı? A101, BİM, ŞOK çalışma saatleri
- Kadir Gecesi mesajları 2020: En güzel Kadir Gecesi ile ilgili mesajlar ve sözler burada! Hayırlı Kandiller
- MEB açıklamaları: Okullar kapandı mı? Okullar Eylül'e kadar tatil mi? 2020-2021 Okullar ne zaman açılacak?
- 19 Mayıs mesajları ve şiirleri: Atatürk'ün gençlik ve sporla ilgili en güzel sözleri! Resimli 19 Mayıs kutlama mesajları