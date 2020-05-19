19 Mayıs 2020, Salı
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TFF ile Kulüpler Birliği Vakfı yarın toplantı yapacak

() ile Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı, yarın video konferans yöntemiyle toplantı yapacak.

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Giriş Tarihi: 19.05.2020
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TFF İLE KULÜPLER BİRLİĞİ VAKFI YARIN TOPLANTI YAPACAK

'den yapılan açıklamaya göre, saat 14.00'te başlayacak toplantıya TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri ile Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ve kulüp başkanları katılacak.

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