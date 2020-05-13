Son dakika: TFF liglerin açılış tarihini açıkladı
Son dakika haberleri... Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün TFF Sağlık Kurulu ile gerçekleştirdiği toplantının ardından alınan kararlar ile ilgili açıklama yaptı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, bugün TFF Sağlık Kurulu ile gerçekleştirdiği toplantının ardından alınan kararlar ile ilgili açıklama yaptı.
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, gerçekleştirilen toplantıda, TFF Sağlık Kurulu'nun, Süper Lig ve diğer liglerle ilgili görüş ve tavsiyelerinin yanı sıra, Türkiye 2'nci ve 3'üncü Lig Kulüpler Birliği Derneği'nin yazılı başvuruları dikkate alınarak, yeni bir değerlendirmede bulunduğu bildirildi.
TFF Yönetim Kurulu, Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen liglerin şimdilik aşağıda belirtilen tarihlerde başlatılmasına karar vermiştir:
1-Süper Lig müsabakaları daha önce de ilan edildiği gibi 12 Haziran 2020
2-TFF 1. Lig müsabakaları 19 Haziran 2020
3-TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakaları 18 Temmuz 2020
4-Bölgesel Amatör Lig müsabakaları 18 Temmuz 2020
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