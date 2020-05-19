19 Mayıs 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri PSV'li futbolcular maaş indirimini kabul etti

PSV'li futbolcular maaş indirimini kabul etti

Hollanda devi , koronavirüsle mücadele kapsamında futbolcu maaşlarında indirime gitti. Konu hakkında açıklama yapan PSV'nin yıldızı , "Soyunma odasında birlik çok önemlidir, bunu yapabildiğimiz için gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.

SPOR
Giriş Tarihi: 19.05.2020
ABONE OL
MAAŞ İNDİRİMİNİ KABUL ETTİLER

ekibi , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbolcu maaşlarında indirime gitti.

Kulüpten yapılan açıklamada, salgının getirdiği ekonomik zorluklara vurgu yapılarak, "PSV, A takım oyuncularıyla ücretleri düşürme konusunda anlaşmaya varmıştır." denildi.

Oyuncular adına açıklama yapan PSV'nin sağ beki , "Soyunma odasında birlik çok önemlidir, bunu yapabildiğimiz için gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.

Hollanda'da koronavirüs salgını nedeniyle 2019-2020 sezonu iptal edilmiş, liglerde şampiyon çıkmayacağı, küme düşme ve yükselme olmayacağı belirtilmişti.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA