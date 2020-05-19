PSV'li futbolcular maaş indirimini kabul etti
Hollanda devi PSV, koronavirüsle mücadele kapsamında futbolcu maaşlarında indirime gitti. Konu hakkında açıklama yapan PSV'nin yıldızı Denzel Dumfries, "Soyunma odasında birlik çok önemlidir, bunu yapabildiğimiz için gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.
Hollanda Birinci Futbol Ligi ekibi PSV, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbolcu maaşlarında indirime gitti.
Kulüpten yapılan açıklamada, salgının getirdiği ekonomik zorluklara vurgu yapılarak, "PSV, A takım oyuncularıyla ücretleri düşürme konusunda anlaşmaya varmıştır." denildi.
Oyuncular adına açıklama yapan PSV'nin sağ beki Denzel Dumfries, "Soyunma odasında birlik çok önemlidir, bunu yapabildiğimiz için gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.
Hollanda'da koronavirüs salgını nedeniyle 2019-2020 sezonu iptal edilmiş, liglerde şampiyon çıkmayacağı, küme düşme ve yükselme olmayacağı belirtilmişti.
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