Son dakika: Fenerbahçe'de sevindiren gelişme! Tüm sonuçlar negatif
Son dakika haberi... Fenerbahçe’de yapılan son testte tüm sonuçlar negatif çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada "Futbol A Takımımızın oyuncularına, teknik ve idari heyetine ve Samandıra Can Bartu Tesislerimizde görev yapan personelimize yapılan COVID-19 PCR testinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır." ifadelerine yer verildi.
İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama;
Futbol A Takımımızın oyuncularına, teknik ve idari heyetine ve Samandıra Can Bartu Tesislerimizde görev yapan personelimize yapılan COVID-19 PCR testinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Takımımız küçük gruplar halinde çarşamba, perşembe ve cuma günü Samandıra Can Bartu Tesislerimizde çalışmalarını sürdürecektir.
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