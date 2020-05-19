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Son dakika: Fenerbahçe'de sevindiren gelişme! Tüm sonuçlar negatif

Son dakika haberi... ’de yapılan son testte tüm sonuçlar negatif çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada "Futbol A Takımımızın oyuncularına, teknik ve idari heyetine ve Samandıra görev yapan personelimize yapılan COVID-19 PCR testinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır." ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi: 19.05.2020 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020
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F.BAHÇE'DE SEVİNDİREN GELİŞME! TÜM SONUÇLAR...

İşte 'den yapılan açıklama;

Futbol A Takımımızın oyuncularına, teknik ve idari heyetine ve Samandıra görev yapan personelimize yapılan COVID-19 PCR testinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Takımımız küçük gruplar halinde çarşamba, perşembe ve cuma günü Samandıra Can Bartu Tesislerimizde çalışmalarını sürdürecektir.

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