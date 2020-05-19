19 Mayıs 2020, Salı
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Fatih Terim'in yeni yardımcıları kim olacak?

'da yeni dönemin ilk adımları atılıyor. 'ın istifasının ardından ile de yolların ayrılması bekleniyor. Peki 'in yeni yardımcıları kim olacak? Sarı kırmızılı kulüp konuya ilişkin önemli adımlar attı.

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Giriş Tarihi: 19.05.2020 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020
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FATİH TERİM'İN YENİ YARDIMCILARI KİM OLACAK?

YARDIMCILAR NETLEŞMEYE BAŞLADI
'ın istifasının ardından 'yla da yeni sezonda devam etmeyecek olan 'in yeni yardımcıları netleşmeye başladı. teknik direktörü Fatih Terim, gelecek sezondan itibaren köklü bir değişikliğe gitmek için kolları sıvadı.

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