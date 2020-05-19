Fatih Terim'in yeni yardımcıları kim olacak?
Galatasaray'da yeni dönemin ilk adımları atılıyor. Hasan Şaş'ın istifasının ardından Ümit Davala ile de yolların ayrılması bekleniyor. Peki Fatih Terim'in yeni yardımcıları kim olacak? Sarı kırmızılı kulüp konuya ilişkin önemli adımlar attı.
YARDIMCILAR NETLEŞMEYE BAŞLADI
Hasan Şaş'ın istifasının ardından Ümit Davala'yla da yeni sezonda devam etmeyecek olan Fatih Terim'in yeni yardımcıları netleşmeye başladı. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, gelecek sezondan itibaren köklü bir değişikliğe gitmek için kolları sıvadı.
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