Fatih Terim'in yeni yardımcıları kim olacak?

YARDIMCILAR NETLEŞMEYE BAŞLADI

Hasan Şaş'ın istifasının ardından Ümit Davala'yla da yeni sezonda devam etmeyecek olan Fatih Terim'in yeni yardımcıları netleşmeye başladı. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, gelecek sezondan itibaren köklü bir değişikliğe gitmek için kolları sıvadı.