Barcelona 19 Mayıs'ı kutladı

Dünya devi Barcelona, Türkiye'nin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla kutladı.



İspanyol ekibi Barcelona, Türkiye'nin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı Barcelona Türkiye hesabından paylaştığı mesajla kutladı. Yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:



"FC Barcelona olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlarız.