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Barcelona 19 Mayıs'ı kutladı

Dünya devi , 'nin Gençlik ve 'nı üzerinden yaptığı paylaşımla kutladı. Yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi: "FC Barcelona olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlarız.

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Giriş Tarihi: 19.05.2020 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020
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BARCELONA 19 MAYIS'I KUTLADI

Dünya devi , 'nin Gençlik ve 'nı üzerinden yaptığı paylaşımla kutladı.

İspanyol ekibi Barcelona, Türkiye'nin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı Barcelona Türkiye hesabından paylaştığı mesajla kutladı. Yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"FC Barcelona olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlarız.

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