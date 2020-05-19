Barcelona 19 Mayıs'ı kutladı
Dünya devi Barcelona, Türkiye'nin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla kutladı. Yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi: "FC Barcelona olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlarız.
Dünya devi Barcelona, Türkiye'nin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla kutladı.
İspanyol ekibi Barcelona, Türkiye'nin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı Barcelona Türkiye hesabından paylaştığı mesajla kutladı. Yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:
"FC Barcelona olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlarız.
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