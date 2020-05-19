19 Mayıs 2020, Salı
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Galatasaray taraftarını unutmadı! Anlamlı kampanya

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'in 12 Haziran'da seyircisiz olarak başlatılacağını duyurulurken, Kulübü de taraftarlarına yönelik bir kampanya başladı.

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Giriş Tarihi: 19.05.2020
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G.SARAY TARAFTARINI UNUTMADI! ANLAMLI KAMPANYA

Sarı-kırmızılı kulüp tarafından " " ismiyle başlatılan kampanyaya katılacak taraftarların baskılı fotoğrafları, Galatasaray'ın sahasında oynayacağı son 3 iç saha maçında tribünlere konulacak.

Taraftarların "www.sensizolmazgs.com" adresi üzerinden kayıt yaptırabileceği kampanya, kombine sahipleri için 123 liradan satışa sunulurken, genel satış fiyatı ise 149 lira olarak belirlendi.

Kampanyada taraftarlar, dilerlerse aileleri, arkadaşları ve sevdikleriyle tribünde yan yana yer alma fırsatına da sahip olacak.

Kampanyaya katılan taraftarlar tribünlerdeki baskılı fotoğraflarını maç günü "www.sensizolmazgs.com" adresinden blok numarasını seçerek görebilecek.

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