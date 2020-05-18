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Abdurrahim Albayrak'tan flaş Mustafa Cengiz açıklaması!

Galatasaray İkinci Başkanı , ikinci kez hastaneye kaldırılan ve ameliyat olan Başkan hakkında açıklamada bulundu.

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Giriş Tarihi: 18.05.2020 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020
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ALBAYRAK'TAN FLAŞ MUSTAFA CENGİZ AÇIKLAMASI!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in mide ameliyatının başarılı gerçekleştiği ve Cengiz'in sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Başkanımız Sayın 'in, daha önce planlanan ve tedavi sürecinin bir parçası olan mide ameliyatı Prof. Dr. Sayın Dursun Buğra tarafından başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup, takip ve tedavisi devam etmektedir. Kendisine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz" denildi.

İkinci Başkan da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ameliyata giren Prof. Dr. Dursun Buğra'ya teşekkür ederek, "Sevgili abicim Dursun Buğra'ya çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın hocam. Yüce Allah'ım senden razı olsun" dedi.

MUSTAFA CENGİZ İÇİN GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI
Kulüpler Birliği Vakfı ile Beşiktaş ve Başakşehir kulüpleri, acil ameliyata alınan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kulüpler Birliği Vakfı'nın sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı

Beşiktaş Kulübü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in ameliyata alındığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Mustafa Cengiz'in en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni eder, Galatasaray Kulübü camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." ifadelerine yer verildi.

Başakşehir Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi.

Son dakika: Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz yeniden ameliyata alındı SON DAKİKA: GALATASARAY KULÜBÜ BAŞKANI MUSTAFA CENGİZ YENİDEN AMELİYATA ALINDI

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