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Beşiktaş Kulübünden Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı

Kulübü, acil ameliyata alınan Kulübü Başkanı için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

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Giriş Tarihi: 18.05.2020
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BEŞİKTAŞ'TAN MUSTAFA CENGİZ İÇİN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, " Spor Kulübü Başkanı 'in ameliyata alındığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Mustafa Cengiz'in en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni eder, Galatasaray Kulübü camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." ifadelerine yer verildi.

Son dakika: Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz yeniden ameliyata alındı SON DAKİKA: GALATASARAY KULÜBÜ BAŞKANI MUSTAFA CENGİZ YENİDEN AMELİYATA ALINDI

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