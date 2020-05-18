Son dakika: İskoçya'da Celtic şampiyon ilan edildi

İskoçya Premier Lig'de koronavirüs (corona virüsü) salgını sonrası sezonla ilgili karar çıktı. Celtic şampiyon ilan edilirken Hearts küme düştü.

İskoçya Premier Lig'de tescil kararı çıktı ve Celtic şampiyon ilan edildi.

Federasyon, bugün yaptığı toplantı sonrasında ligi tescil ederek yeşil beyazlı ekibin şampiyonluğunu da duyurmuş oldu. Böylece Hearts da küme düştü.

Celtic, en yakın rakibi Glasgow Rangers'ın bir maç fazlasıyla 13 puan önünde yer alıyordu

Şampiyon ilan edilen Celtic'te taraftarların kutlama hazırlıklarına başladığı ifade ediliyor...