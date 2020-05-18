Son dakika: Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz yeniden ameliyata alındı
Son dakika haberi... Geçtiğimiz günlerde beyin ameliyatı olan ve taburcu edilen Mustafa Cengiz'in yeniden ameliyata alındığı ifade edildi.
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, acil olarak ameliyata alındı. Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Mustafa Cengiz, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle tekrar hastaneye kaldırıldı. Başkan Cengiz'in ameliyata alındığı bildirildi.
Halsizlik ve kilo kaybı şikayetiyle nisan ayının sonunda hastaneye kaldırılan ve 7 Mayıs'ta beyin ameliyatı geçiren Cengiz, 3 gün önce taburcu edilmişti.
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