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Son dakika: Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz yeniden ameliyata alındı

Son dakika haberi... Geçtiğimiz günlerde beyin ameliyatı olan ve taburcu edilen 'in yeniden ameliyata alındığı ifade edildi.

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Giriş Tarihi: 18.05.2020 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020
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MUSTAFA CENGİZ YENİDEN AMELİYATA ALINDI

Kulübü Başkanı , acil olarak ameliyata alındı. Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Mustafa Cengiz, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle tekrar hastaneye kaldırıldı. Başkan Cengiz'in ameliyata alındığı bildirildi.

Halsizlik ve kilo kaybı şikayetiyle nisan ayının sonunda hastaneye kaldırılan ve 7 Mayıs'ta beyin ameliyatı geçiren Cengiz, 3 gün önce taburcu edilmişti.

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