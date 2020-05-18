Beşiktaş'tan sürpriz karar! Sinan Gümüş transfer listesine girdi

Yeni sezon için kadrosunu güçlendirmek isteyen ancak maliyet anlamında da takım bütçesini zorlamayacak isimlerle görüşen Beşiktaş gözünü Sinan Gümüş'e dikti. Bonservisi İtalya Serie A ekibi Genoa'da bulunan Sinan Gümüş için siyah beyazlılar bir yıllık kiralık teklifinde bulunacak. Sinan'ın Genoa ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.