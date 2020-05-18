18 Mayıs 2020, Pazartesi
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Beşiktaş'tan sürpriz karar! Sinan Gümüş transfer listesine girdi

Yeni sezonda kadrosunu yerli isimlerle güçlendirmek isteyen yönetimi, Fraport TAV 'da kiralık oynayan 'ü listesine aldı.

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Giriş Tarihi: 18.05.2020
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BEŞİKTAŞ'TAN SÜRPRİZ KARAR! SİNAN GÜMÜŞ TRANSFER LİSTESİNE GİRDİ

Yeni sezon için kadrosunu güçlendirmek isteyen ancak maliyet anlamında da takım bütçesini zorlamayacak isimlerle görüşen gözünü 'e dikti. Bonservisi İtalya Serie A ekibi Genoa'da bulunan Sinan Gümüş için siyah beyazlılar bir yıllık kiralık teklifinde bulunacak. Sinan'ın Genoa ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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