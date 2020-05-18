18 Mayıs 2020, Pazartesi
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Premier Lig'den önemli karar! Antrenmanlar başlıyor!

Corona virüsü nedeniyle lige ara verilen 'de maçların başlaması için dev bir adım atıldı. Premier Lig ekipleri oy birliğiyle antrenmanlara başlama kararı aldı.

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Giriş Tarihi: 18.05.2020 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020
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PREMİER LİG'DEN ÖNEMLİ KARAR! ANTRENMANLAR BAŞLIYOR!

Corona virüsü nedeniyle lige ara verilen 'de maçların başlaması için dev bir adım atıldı. Premier Lig ekipleri oy birliğiyle antrenmanlara başlama kararı aldı.

Kulüpler Pazartesi günü gerçekleştirilen toplantıda oy birliğiyle antrenmanlara başlama kararı aldı. Buna göre takımlar küçük gruplar halinde Salı gününden itibaren antrenmanlara başlayabilecek.

Öte yandan sosyal mesafe kuralının zorunlu olacağı antrenmanlarda temasa izin verilmeyecek. Sosyal mesafe kuralı dışında belirlenen diğer tüm sağlık kurallarına da uyulması zorunlu olacak.

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