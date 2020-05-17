Son dakika: Süper Lig ne zaman başlayacak? 2020 Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları (26. hafta)

Son dakika haberi... Süper Lig ne zaman başlayacak? Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen liglerin başlama tarihini ilan etti. Koronavirüs salgını sonrası alınan tedbirler kapsamında ertelenen Süper Lig maçlarının hangi tarihte başlayacağı merak ediliyordu. 27'nci hafta maçlarıyla devam edecek Süper Lig'in başlangıç tarihinin açıklanmasının ardından güncel puan durumu araştırılmaya başlandı. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak? İşte 2020 Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları...

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TFF Yönetim Kurulunun, şimdilik olmak kaydıyla, Süper Lig müsabakalarının daha önce de ilan edildiği gibi 12 Haziran'da başlayacağı bildirildi.

TFF 1. Lig maçları 19 Haziran'da, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Bölgesel Amatör Lig müsabakaları ise 18 Temmuz'da başlayacak.