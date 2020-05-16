Son dakika: Süper Lig seyircili mi oynanacak? Başkan Özdemir açıkladı...

TFF Başkanı Özdemir, koronavirüs salgını sebebiyle ara verilen ve haziranda başlama kararı alınan ligleri, virüsün ekonomideki ve futboldaki yansımalarıyla ilgili merak edilen konulara açıklık getiriyor.

İşte Özdemir'in açıklamalarından satırbaşları:

Biz UEFA'nın bir parçasıyız. Onların görüşleri bizler için değerli. UEFA'nın intibası şu: Yapılabilirse, bu maçları oynayabilirse Temmuz sonuna kadar ligleri tammlayın. Ben de UEFA olarak kendi kupalarımı Ağustos'ta yapayım. Bu neden önemli bizim için? Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da oynanacak. Bunun yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu önderliğinde 18 kulüp başkanı ve Kulüpler Birliği ile birlikte video konferans görüşmesi yaptık. Takımların da katıldığı görüşle Haziran'da başlayabiliriz görüşü ortaya çıktı. Verdiğimiz 12 Haziran tarihi 'şimdilik'. Bunun için salgının iyiye gitmesi lazım. Biz iyi durumdayıuz. Ligi Temmuz ortasında da başlatabiliriz. Dünyada ve Avrupa'da bu işi en iyi başaran ülke Türkiye'dir. Cumhurbaşkanımız, Sağlık bakanımız ve sağlık sistemimizle bunları başardık. 12 Haziran'a 1 ay var. Zaman sıkışıklığımız yok. Önümüzde 3 ana 7 yan olmak üzere farklı planlar da var. Her şey iyi giderse Temmuz ayındaki maçlarımızı belki seyircili oynarız.

SAĞLIK BAKANI KOCA İLE TFF ARASINDA GÖRÜŞ AYRILIĞI MI VAR?

"Ben Sağlık bakanımızla bir görüşme yaptım. Kendisini takdir ediyorum. Bugün bu noktada olmamızın sebebi kendisidir, bilim kuruludur ve Cumhurbaşkanımızdır. Kendisi ile görüşürken ertesi gün için toplantımızın olduğunu ve bir tarih açıklamak istediğimizi söyledim. Almanya bugün ligi başlatıyor. Orada vefat sayısı 8 bine yakın. Bizde 5 bine yakın. Almanya'yı izleyeceğiz. Onlar bizim için bir rehber olacak. Bizden çok kötü olan birçok ülke liglerin başlama tarihini ilan etti. Bakanımızla konuşurken bana 'Biz Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu olarak sizin işinize karışmayız. TFF özerk bir kurum.' Futbola dönüş protokolümüzü de kendisine verdim. Çok detaylı olduğunu söyledi. 'Siz yolunuza devam edin, bir konu olduğunda bize danışırsınız' dedi. Görüş ayrılığımız yok. TFF Sağlık Kurulumuzun danışma kurulu var, orada enfeksiyon uzmanlarımız var. Ayrıca Mete Düren var. UEFA'nın da sağlık kurulu üyesi. Dönüş için protokolümüzü hazırladık. Almanya'dan, İspanya'dan, İtalya'dan aldık. Daha iyi bir protokol hazırladık ve kulüplerimize yolladık."

"BASKETBOL VE VOLEYBOLDAN FARKIMIZ VAR: KULÜPLER OYNAMAK İSTİYOR"

"Hiçbir zaman sağlıktan ödün vermeyeceğiz. Hiçbir olay bir yöneticinin, futbolcunun sağlığından önemli değil. Hedefimiz sağlık şartları içerisinde ne yapıp edip ligi oynatmaktır. Belki basketbolu veya voleybolu soracaksınız. Onlar salon sporu, risk daha düşük. Bir de federasyon başkanlarıyla konuşunca takımların 2'si 3'ü oynayalım demiş. Diğer kulüpler oynamak istememiş. Bizim kulüplerimiz ise oynayarak tamamlamak istiyor. Süper Lig'de 13 takım, 1. Lig'de 11 takım oynamak istiyor. Daha alt ligler de 12 Haziran bizim için erken dedi. Onlar için 19 Haziran ve sonrasını belirledik."

"AHMET NUR ÇEBİ İLE GÖRÜŞTÜM..."

"Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kendisi ile görüşüyorum. İnşallah kısa zamanda sağlığına kavuşacak. Bunun yanında spor camiasından birçok yöneticimiz ve arkadaşımız virüse yakalandı ve atlattı. Göksel Gümüşdağ çok zorlu geçirdi virüs zamanını ama atlattı. Son olarak Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi virüse yakalandı. Onunla da konuştum. Henüz bir semptomu olmadığını söyledi. İnşallah o da atlatacak kısa zamanda."

"KULÜPLERE SESLENİYORUM: YAPMAYIN"

"Kulüplerimize sesleniyorum. Her ligleri kulüplerimize... Lütfen şeffaf ve adil olun. Her takım kendi çıkarları için karar almamızı istiyor. Lütfen kendilerini mutlu edecek kararlar almamızı beklemesinler bizden. Görsel ve yazılı medyaya konuşuyorlar. Canlı yayınlara katılıyorlar... Hiçbir takım yöneticisi, idarecisi, teknik adamı veya sporcusu, bulundukları duruma yarayan bir kararı bizden beklemesin. Tehlikede olanlar 'Küme düşme olmasın biz yola devam edelim' diyerek komik duruma düşüyorlar. Ne derlerse desinler TFF yönetimi, futbolcu ve futbolla ilgili insanların sağlığını önde tutarak en adil kararları verecektir. Onların açıklamalarıyla, Instagram yayınlarıyla, tweet atmalarıyla biz kararımızdan dönmeyiz. Biz kararlarımızı sağlık koşullarına göre alırız ve uygularız. Onlara göre karar değiştirmeyiz."

SÜPER LİG TAKIMLARINDAN OYNAMAK İSTEMEYEN VAR MI?

Ligde kalma tehlikesi bulunan bazı takımlarımızdan başkan ve futbolcu nezdinde açıklamaları oluyor. Bizim böyle bir karar almamız şu anda söz konusu değil.

MAÇLAR HANGİ STATLARDA OYNANACAK?

"Şu andaki planımıza göre her maç kendi stadında oynanacak. Herkes deplasmana gidecek evine gelecek. Bazı çalışmalar yapılmış Süper Lig'in İstanbul'da TFF 1. Lig'in Antalya'da oynanması gibi. Spor Bakanlığı hazırladı deniliyor. Bakanımızla konuştum 'Hayır bizim öyle bir çalışmamız yok' dedi. Hazırlıyorlar böyle şeyler. Biz de aldık inceliyoruz ama öyle bir planımız yok."