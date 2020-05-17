Yönetim Max Kruse'yi satış listesine koydu!
Fenerbahçe'de gelecek yılın planlaması tüm hızıyla sürüyor. Yönetim, bu sezon takımla yıldızı barışmayan Max Kruse'yi satış listesine koydu. 32 yaşındaki futbolcuyla yollarını ayırmaya karar veren yönetim, Alman yıldız için 5 milyon Euro bonservis bedeli belirledi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, önceki gün telekonferans yöntemi ile katıldığı Divan Kurulu toplantısında önemli mesajlar verdi. Bu mesajlardan biri de futbolculara yönelik oldu. Koç, "Artık vefa zamanı" diyerek futbol endüstrisinin ve kulüplerin salgın sonrası içine düştüğü ekonomik duruma gönderme yaparak maaşlarda indirime gideceklerini duyurdu. Bu gelişmenin ardından toplam maliyeti yıllık 5 milyon Euro'yu bulan Max Kruse'ye yol göründü. Alman medyasına sürekli olarak demeç veren ve sezon sonunda Türkiye'den ayrılmak istediğine vurgu yapan orta saha oyuncusunun gitmesine yönetim de sıcak bakıyor.
DİSİPLİN SORUNLARI YAŞADI
Fanatik'in haberine göre; Yarım sezonu aşkın bir süredir Sarı-Lacivertli formayı giyen Kruse, dönem dönem disiplin sorunu yaşamış, arkadaşları ile iletişim kurmakta zorlanmıştı. Ayrıca yaşadığı sakatlıklar ve maç seçmesi de teknik heyetin gözünden kaçmamış, bu durum hanesine kötü puan olarak yansımıştı. Divan Kurulu'na Başkan Ali Koç'un, "En yüksek rakam 2.2 milyon Euro olacak" sözü de bu miktarın üstünde alan Kruse'nin gönderilme sebepleri arasında yer alıyor. Yönetimin bu futbolcu için 5 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği öğrenildi.
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