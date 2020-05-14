14 Mayıs 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Son dakika: Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan flaş corona virüs açıklaması: Negatif çıktılar

Son dakika: Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan flaş corona virüs açıklaması: Negatif çıktılar

Son dakika haberi... 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzusumspor'dan corona virüs açıklaması. , durumu şüpheli olan 12 kişinin corona virüs testinin negatif çıktığını açıkladı.

SPOR
Giriş Tarihi: 14.05.2020 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020
ABONE OL
ERZURUMSPOR'DAN GÜZEL HABER! NEGATİF ÇIKTILAR

Son dakika haberi... 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzusumspor'dan corona virüs açıklaması. , durumu şüpheli olan 12 kişinin corona virüs testinin negatif çıktığını açıkladı.

BB Erzurumspor'un resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"BİLGİLENDİRME:
Kulübümüzde dün yapılan testlerde durumu şüpheli olan 12 kişinin yeniden yapılan testleri negatif çıkmıştır. Bugünden itibaren 14 gün karantina süreçleri olacak ve durumları takip edilecektir."

BB. Erzurumspor tesislerini kapattı BB. ERZURUMSPOR TESİSLERİNİ KAPATTI

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA