Son dakika: Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan flaş corona virüs açıklaması: Negatif çıktılar

Son dakika haberi...TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzusumspor'dan corona virüs açıklaması. Erzurumspor, durumu şüpheli olan 12 kişinin corona virüs testinin negatif çıktığını açıkladı.

BB Erzurumspor'un resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"BİLGİLENDİRME:

Kulübümüzde dün yapılan testlerde durumu şüpheli olan 12 kişinin yeniden yapılan testleri negatif çıkmıştır. Bugünden itibaren 14 gün karantina süreçleri olacak ve durumları takip edilecektir."