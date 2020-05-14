İtalyan basını yazdı! Fenerbahçe'de hedef Palomino
Fenerbahçe'nin, İtalya basınında yer alan haberlere göre Atalanta'nın 30 yaşındaki savunma oyuncusu Jose Luis Palomino ile ciddi temasta olduğu, ilerleyen günlerde ise transfer için resmi adımların atılacağı ifade edildi.
Süper Lig'de bu sezon beklenen performansı gösteremeyen Fenerbahçe'de takımın başına getirilecek olan teknik direktör arayışları devam ederken, transfer içinde çalışmalar başladı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, sarı-lacivertli ekip Atalanta'nın Arjantinli savunma oyuncusu Jose Luis Palomino ile ciddi bir şekilde ilgileniyor. Bu sezon savunmada yaşadığı sıkıntıları çözmek isteyen Fenerbahçe'nin bu isimle yakın temasta olduğu ve ilerleyen günlerde resmi girişimin yapılacağı belirtildi.
Palomino, bu sezon Atalanta formasıyla 21 lig, 6 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1 İtalya Kupası'nda forma giyerek toplam 28 müsabakada 1 gol, 1 asistlik performans gösterdi.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Erzurumspor’da futbolcular TFF’ye sitem etti
- BB. Erzurumspor tesislerini kapattı
- TFF'den flaş yayıncı kuruluş açıklaması!
- Erzurumspor'da 11 kişinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
- Galatasaray'daki görevinden ayrılan Hasan Şaş'tan ilk mesaj
- TFF liglerin açılış tarihini açıkladı
- Beşiktaş'ta transfer planı belli oldu!
- Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Callejon'dan haber geldi!
- Erzurumspor'dan güzel haber! Negatif çıktılar
- 11 personelinde Kovid-19 tespit edilen BB Erzurumspor'a geçmiş olsun mesajı yağdı
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- CANLI HARİTA! Corona virüsü il il vaka sayısı! 14 Mayıs Türkiye'de kaç kişi öldü? Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu
- Son dakika: Zamlı sigara fiyatları açıklandı! Hangi sigaralara zam geldi? 14 Mayıs yeni sigara fiyat listesi
- Eczacılar Günü kutlama mesajları: En güzel 14 Mayıs Eczacılar Günü ile ilgili sözler ve mesajlar
- e Bordro sorgulama: 2020 Mayıs ayı maaş bordroları yayımlandı! Hazine ve Maliye Bakanlığı e-Bordro Hizmeti
- 14 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu: Perşembe indirimlerinde sürpriz ürünler! İşte güncel katalog...
- A101 14 Mayıs kataloğunda Xiaomi Redmi 8 dikkat çekiyor! A101 14 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- Ödemeler başladı! 1000 TL pandemi parası nereye yatıyor? e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvuru nasıl yapılır?
- Son dakika: Uçaklar ne zaman sefere başlayacak? İç hat ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak?
- Kırmızı listede yer alıyor! Koparana 73.747 TL ceza! Tüylü Çan Çiçeği faydaları nedir? Nerelerde yetişiyor?
- Diyanet: Zekat ve fitre ne zaman, kimlere verilir? Zekat hesaplama nasıl yapılır? 2020 Fitre miktarı kaç TL?
- Son dakika: 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? İşte beklenen o tarih...
- Spor salonları ne zaman açılıyor? Fitness ve pilates salonları normalleşme planında hangi tarihte açılacak?