14 Mayıs 2020, Perşembe
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İtalyan basını yazdı! Fenerbahçe'de hedef Palomino

'nin, İtalya basınında yer alan haberlere göre Atalanta'nın 30 yaşındaki savunma oyuncusu ile ciddi temasta olduğu, ilerleyen günlerde ise için resmi adımların atılacağı ifade edildi.

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Giriş Tarihi: 14.05.2020
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İTALYAN BASINI YAZDI! FENERBAHÇE'DE HEDEF PALOMİNO

'de bu sezon beklenen performansı gösteremeyen 'de takımın başına getirilecek olan teknik direktör arayışları devam ederken, içinde çalışmalar başladı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, sarı-lacivertli ekip Atalanta'nın Arjantinli savunma oyuncusu ile ciddi bir şekilde ilgileniyor. Bu sezon savunmada yaşadığı sıkıntıları çözmek isteyen Fenerbahçe'nin bu isimle yakın temasta olduğu ve ilerleyen günlerde resmi girişimin yapılacağı belirtildi.

Palomino, bu sezon Atalanta formasıyla 21 lig, 6 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1 İtalya Kupası'nda forma giyerek toplam 28 müsabakada 1 gol, 1 asistlik performans gösterdi.

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