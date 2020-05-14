14 Mayıs 2020, Perşembe
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Beşiktaş'ta transfer planı belli oldu! Kadro böyle şekillenecek

Beşiktaş'ta gelecek sezonun planlaması yapıldı. Başkan , futbol şubesinden sorumlu 2 yönetici; Emre Kocadağ ve Erdal Torunoğulları'yla görüştü. Çebi, sezon sonunda 8 futbolcunun kontratının bitecek olması sebebiyle transfer çalışmalarına başlaması talimatını verdi.

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Giriş Tarihi: 14.05.2020
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BEŞİKTAŞ'TA TRANSFER PLANI BELLİ OLDU!

Siyah-Beyazlılar'da sezon sonunda tam 8 oyuncunun kulüple sözleşmesi sona erecek. Beşiktaş'la kontratını tek taraflı olarak fesh eden Loris Karius başta olmak üzere diğer kiralıklar; Pedro Rebocho, Abdoulay Diaby, Mohamed Elneny'le resmen yollar ayrılacak. 'da; , ve 'ın da kontratı sona erecek. Bu 3 oyuncuyla sezon sonunda anlaşma uzatmak için görüşmelerde bulunacak olan yönetim, ek olarak kulüple opsiyonlu sözleşmesi bulunan Kevin-Prince Boateng'le ilgili olarak kararını da verecek.

YÖNETİCİLER HAREKETE GEÇTİ
Kadrosundan en az 5 isimle yollarını ayırması beklenen Beşiktaş'ta Başkan 'nin, futbol şubesinden sorumlu yöneticiler; Emre Kocadağ ve Erdal Torunoğulları'na şimdiden transfer talimatı verdiği ortaya çıktı. Başkan'ın, 2 isimle yaptığı görüşmede, "Kadromuzu yerli ve maliyeti düşük oyuncularla güçlendirmeliyiz. Dorukhan Toköz gibi gelecek vadeden, genç, Avrupa transfer piyasasında değerlendirebileceğimiz futbolcular bulmalıyız" dediği öğrenildi. Bu gelişme sonrasında Kocadağ ve Torunoğulları'nın, iki ayrı koldan temaslara başladığı belirtildi.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLEMEDE
Fanatik'in haberine göre; Kara Kartal'daki Dorukhan Toköz krizi sona erdi. Önceki yönetimin sözleşmesini 350 bin Euro'dan 1.4 milyon Euro'ya çıkarma sözü verdiği başarılı ön libero, görev değişikliği sonrasında yeni idareyle yaşanan problemi atlattı. Mevcut yönetimle yeni kontrat için 1.1 milyon Euro'ya el sıkışan Dorukhan Toköz'ün,sözleşmeyi imzaladığı bildirildi.Resmi açıklama için sezonun bitmesinin beklendiği, ligin resmen tamamlanmasının ardından Finansal Fair-Play Kuralları'na takılmamak için duyurunun şimdilik bekletildiği ifade edildi. Dizindeki sakatlığı atlatan ve takımla çalışmalara başlamak için gün sayan Dorukhan, çok çalışıp korona virüs sebebiyle 2021'e ertelenen Avrupa Futbol Şampiyonuymuşsun Türkiye'nin kadrosunda yer alabilmeyi hedefliyor.

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