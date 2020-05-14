Son dakika: Beşiktaş'tan flaş karar! İptal edildi
Son dakika haberi...8 kulüp çalışanında daha pozitif vakaya rastlanan Beşiktaş'ta antrenmanlar süresiz olarak durduruldu. Siyah-beyazlı futbolculara, teknik heyete ve tesis personeline 1 hafta içinde tekrar test yapılacak.
Son dakika haberi...8 kulüp çalışanında daha pozitif vakaya rastlanan Beşiktaş'ta antrenmanlar süresiz olarak durduruldu. Siyah-beyazlı futbolculara, teknik heyete ve tesis personeline 1 hafta içinde tekrar test yapılacak.
Ayrıntılar geliyor...
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