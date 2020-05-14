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Son dakika: Beşiktaş'tan flaş karar! İptal edildi

Son dakika haberi...8 kulüp çalışanında daha pozitif vakaya rastlanan 'ta antrenmanlar süresiz olarak durduruldu. Siyah-beyazlı futbolculara, teknik heyete ve tesis personeline 1 hafta içinde tekrar test yapılacak.

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Giriş Tarihi: 14.05.2020 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020
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BEŞİKTAŞ'TAN FLAŞ KARAR! İPTAL EDİLDİ

Son dakika haberi...8 kulüp çalışanında daha pozitif vakaya rastlanan 'ta antrenmanlar süresiz olarak durduruldu. Siyah-beyazlı futbolculara, teknik heyete ve tesis personeline 1 hafta içinde tekrar test yapılacak.

Ayrıntılar geliyor...

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