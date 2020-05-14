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Son dakika: Beşiktaş'a corona virüs şoku! 8 kişi pozitif çıktı | Video

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Giriş: 14.05.2020 13:37
Beşiktaş'ta tüm futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi sonucunda, 8 kişide pozitif vakaya rastlandığı açıklandı.

Sağlık Ekibi Danışmanı Dr. Tekin Kerem Ülkü, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, dün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, tüm futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına ikinci kez Kovid-19 testi gerçekleştirildiğini belirterek, "Yapılan testler neticesinde, sekiz kişide pozitif Kovid-19 test sonucu tespit edilmiştir. Testi pozitif sonuçlanan kişilerin takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır." ifadelerine yer verdi.

Beşiktaş'a corona virüs şoku! 8 kişi pozitif çıktı | Video
Beşiktaş'a corona virüs şoku! 8 kişi pozitif çıktı | Video
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