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Son dakika: Beşiktaş'a corona virüs şoku! 8 kişi pozitif çıktı

Son dakika haberi... 'ta tüm futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi sonucunda, 8 kişide pozitif vakaya rastlandığı açıklandı.

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Giriş Tarihi: 14.05.2020 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020
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BEŞİKTAŞ'A CORONA VİRÜS ŞOKU! 8 KİŞİ POZİTİF ÇIKTI

Sağlık Ekibi Danışmanı Dr. Tekin Kerem Ülkü, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, dün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, tüm futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına ikinci kez Kovid-19 testi gerçekleştirildiğini belirterek, "Yapılan testler neticesinde, sekiz kişide pozitif Kovid-19 test sonucu tespit edilmiştir. Testi pozitif sonuçlanan kişilerin takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır." ifadelerine yer verdi.

Son dakika: Beşiktaşlı futbolcu corona virüse yakalandı! SON DAKİKA: BEŞİKTAŞLI FUTBOLCU CORONA VİRÜSE YAKALANDI!

Son dakika: Beşiktaş'a corona virüs şoku! 8 kişi pozitif çıktı | Video SON DAKİKA: BEŞİKTAŞ'A CORONA VİRÜS ŞOKU! 8 KİŞİ POZİTİF ÇIKTI | VİDEO

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