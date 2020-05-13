13 Mayıs 2020, Çarşamba
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Haberler Spor Haberleri TFF'den flaş yayıncı kuruluş açıklaması: Kulüplerimizi zora sokacak bir değişiklik yapılmamıştır

TFF'den flaş yayıncı kuruluş açıklaması: Kulüplerimizi zora sokacak bir değişiklik yapılmamıştır

, ile ilgili flaş bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Kulüplerimizi zora sokacak, yayıncı kuruluşun ödemelerini durduracak herhangi bir değişiklik yapılmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

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Giriş Tarihi: 13.05.2020 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020
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TFF'DEN FLAŞ YAYINCI KURULUŞ AÇIKLAMASI!

, yayın sözleşmesinde revize yapılarak 'Mücbir sebep' maddesinin kaldırıldığına yönelik haberler hakkında açıklamada bulundu.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklama şöyle;

"'nin yetkisini kötüye kullanmak suretiyle yayın sözleşmesinde revize yapılarak 'Mücbir sebep' maddesinin kaldırıldığına ve yayıncı kuruluşun bundan ötürü ödemeleri yapmadığına dair asılsız ve mesnetsiz iddialar ortaya atılmıştır.

"HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK YAPILMADI"

Türkiye Futbol Federasyonu ile arasındaki yayın sözleşmesinde kulüplerimizi zora sokacak şekilde ve yayıncının sözleşmede yapılan değişikliğe dayanarak ödemelerini yapmamasına veya durdurmasına olanak sağlayacak herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Bu tarz art niyetli haberlere itibar edilmemelidir."

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