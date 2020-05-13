TFF'den flaş yayıncı kuruluş açıklaması: Kulüplerimizi zora sokacak bir değişiklik yapılmamıştır
TFF, yayıncı kuruluş ile ilgili flaş bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Kulüplerimizi zora sokacak, yayıncı kuruluşun ödemelerini durduracak herhangi bir değişiklik yapılmamıştır." ifadeleri kullanıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu, yayın sözleşmesinde revize yapılarak 'Mücbir sebep' maddesinin kaldırıldığına yönelik haberler hakkında açıklamada bulundu.
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklama şöyle;
"TFF'nin yetkisini kötüye kullanmak suretiyle yayın sözleşmesinde revize yapılarak 'Mücbir sebep' maddesinin kaldırıldığına ve yayıncı kuruluşun bundan ötürü ödemeleri yapmadığına dair asılsız ve mesnetsiz iddialar ortaya atılmıştır.
"HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK YAPILMADI"
Türkiye Futbol Federasyonu ile yayıncı kuruluş arasındaki yayın sözleşmesinde kulüplerimizi zora sokacak şekilde ve yayıncının sözleşmede yapılan değişikliğe dayanarak ödemelerini yapmamasına veya durdurmasına olanak sağlayacak herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Bu tarz art niyetli haberlere itibar edilmemelidir."
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